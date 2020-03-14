«Иногда нужно уходить»: Седокова спровоцировала слухи о расставании с баскетболистом

Анна Седокова летом 2019 года обрела новую любовь. Она стала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен из Латвии быстро покорил сердце русской красавица, хотя на тот момент был женат. Роман пары стал развиваться очень стремительно. Как только избранник артистки развелся, они стали жить вместе и устраивать совместные выходы в свет. А недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала подогревать слухи о своей беременности.

До недавнего времени Анна и Янис казались счастливой парой. Они даже завели общую собаку. Однако новый пост певицы не на шутку встревожил ее поклонников.

«Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно. Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?», — написала она.

На фото Седокова запечатлена в серебристом платье с глубоким декольте и разрезами на юбке. Наряд подчеркнул пышные формы артистки. Одни поклонники стали обсуждать образ звезды, а другие решили, что она рассталась с возлюбленным. «Не поняла!У вас с Тимой всё хорошо?», «Вы прям Моника Белучи!! Шикарна…», «Тимма всё, на берегу остался?», «Это к чему? Расстались что ли?», «Какая красотка», — стали обсуждать пост подписчики.

Анна так и не разъяснила ситуацию. Она провела деть со своим сыном Гектором. Мальчик резвился в бассейне. А вот Яниса не было рядом с певицей. Однако фанаты надеются, что в семье артистки все хорошо и они просто ее не правильно поняли.