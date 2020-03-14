Солист «Песняров» Кашепаров показал свой роскошный особняк во Флориде

Советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» образовался в 1969 году. Коллектив быстро стал популярным. Однако, как теперь живут некогда знаменитые артисты, мало кто знает. Андрей Малахов собрал на передаче «Привет, Андрей!» солистов группы. Появился в студии 69-летний Анатолий Кашепаров, который приехал из США. Там у него живут дети и внуки.

Артист вспомнил о начале карьере и как исполнил хит «Вологда». Он объяснил, что уехал жить за границу, потому что не было работы. Малахов показал дом Кашепарова, который находится во Флориде у Мексиканского залива. На снимках был запечатлен большой особняк с просторной современной кухней, совмещенной с гостиной, большой обеденной зоной, собственным гаражом.

«Надо было спасать нашу семью, трое детей. Правда, двое тогда было. Третий родился в Америке», — рассказал певец.

Малахов отметил, что так живут не все советские звезды. Однако показывать жену и наследников Кашепаров не стал. К слову, Анатолий редко появляется на публике. Поклонники поразились тому, как он выглядит в 69 лет. Артист покрасил волосы и стал блондином. Он рассказал, как выступал с Аллой Пугачевой. Примадонна в свое время тоже выступала в ВИА, когда была молодой.