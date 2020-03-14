«Похорошела»: 56-летняя Лолита сверкнула грудью в купальнике с пикантным декольте

Певица успевает снимать ролики для поклонников во время гастролей. На этот раз артистка оголилась на камеру.

Лолита Милявская летом 2019 года объявила о расставании с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Певица тяжело переживала развод. Однако из-за стресса она феноменально похудела. А не так давно артистка призналась, что воспряла духом. Снова замуж она не торопится, но уже обзавелась новым возлюбленным. При этом звезде еще не удалось оформить развод с бывшим бойфрендом. На очередное заседание суда тренер по игре в сквош не явился.

Теме временем Лолита продолжает гастролировать. Она никогда не стеснялась показывать свою естественную красоту. Некоторые помнят, как певица вела шоу «Без комплексов». И до сих пор она способна выставлять свои недостатки напоказ, совершенно их не стесняясь. 56-летняя Милявская сняла видео, на котором запечатлела себя без грима, а также в откровенном купальнике с тигриным принтом и декольте до пупка.

«Пойду поплаваю! Надо держать себя в тонусе, повышать иммунитет. Вот… сижу на всем! Все, что можно, то и ем!» — поделилась звезда.

Лолита попросила поклонников оставить для нее немного гречки в магазинах, так как она слышала о том, что прилавки опустели из-за коронавируса. «Никакого уныния, дорогие мои‼️ Все испытания пройдём вместе и с Улыбкой!!! Мы очень Сильные!!! Живые во всех смыслах!» — заявила артистка.

Поклонники в очередной раз восхитились певицей. Многие отметили, что она похорошела после расставания с Ивановым. Другие назвали ее сумасшедшей, так как не каждая женщина способна показать неидеальную фигуру. «Лолик, а если без смеха, береги себя, пожалуйста! Ты — отчаянная голова. Я тебя знаю. И всё же… Ведь я тебя», — написала Анита Цой. «Какая же вы красотка стали!!! Развод вам на пользу», «Фигурка лучше, чем у многих молодых», «Вы сумасшедшая, и это бесподобно», «Похорошела», — присоединились подписчики.