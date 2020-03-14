Сестра Жанны Фриске восхитила постройневшей фигурой в соблазнительном купальнике

Девушка отдыхает на Шри-Ланке после того, как рассталась с супругом.

Жанна Фриске ушла из жизни почти пять лет назад. Близкие до сих пор с трепетом и нежность вспоминают о певице. Особенно тяжело ее сестре Наталье, которая время от времени публикует редкие фото артистки и следит за чистотой в квартире родственницы, где все осталось так, как было при ее жизни. Однако недавно произошли перемены в жизни самой Натальи. Она призналась, что больше не живет со своим мужем.

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По всей видимости, сестра Жанны решила развеяться в ложный период жизни. Она отправилась на Шри-Ланку, где у нее есть свой бизнес — кафе. К тому же, девушка любит отдыхать на островах. На этот раз она продемонстрировала фигуру в соблазнительном черном купальнике с открытыми боками и глубоким декольте. Наталья позировала на палубе яхты, демонстрируя безупречный педикюр и постройневшее тело.

«Поскольку время нашей жизни на этой Земле ограничено, нужно жить максимально счастливо в тех обстоятельствах, которые у нас есть», — написала она.

Поклонник сразу заметили, что Фриске похорошела. Они одарили ее множеством комплиментов. «Какая фигурка!», «Как селёдка худая», «Какая ты худенькая», «Очень красивая худоба», «Как статуэточка точеная. Просто загляденье Наташенька, как всегда красотка», «Похудела», — стали комментировать пост подписчики.

Многие поддержали Наталью в сложной ситуации. Поклонники уверены, что она еще встретит свою любовь. К слову, раньше девушка выступала на сцене, как и ее сестра. Однако она предпочла покинуть мир шоу-бизнеса. Теперь родственница Жанны работает в одном из столичных салонов красоты.