«За гранью человечности»: Абрикосов вступился за дочь Началовой и обругал журналистов

Май Абрикосов эмоционально вступился за 13-летнюю дочь Юлии Началовой – Веру Алдонину. Бывшего участника «Дома-2» возмутили многочисленные публикации журналистов, посвященные приближающейся годовщине смерти певицы. Так, сразу несколько порталов обнародовали отрывки из книги отца артистки – Виктора Началова. В ней он вспомнил, как потерял дочь, а также как отреагировала на смерть мамы юная Вера. Дедушка рассказал также и о том, как себя чувствует Алдонина без мамы сейчас.

Тертишный выбирать выражения не стал. Он возмутился, почему журналисты позволяют себе затрагивать столь щепетильные темы и активно муссировать их в течение долгого времени. Отдельно Роман акцентировал внимание на воспитании некоторых корреспондентов – так, по его соображениям, СМИ портят жизнь родственникам мертвых знаменитостей.

Сильнее же всего Тертишного возмутило упоминание в прессе дочери Началовой. Так, спикер заявил, что Вера, по его четкому убеждению, очень страдает из-за отсутствия мамы, но копаться в этом он считает бесчеловечным.

«Неужели не ясно без слов? Создаются условия для ребенка, папа заботится, успокаивает, поддерживает, жалеет. Плохо без мамы. Кому приходит в голову с маниакальным любопытством описывать, долго ли плакала дочь после смерти матери? Это за гранью всех норм человечности», — резюмировал он.