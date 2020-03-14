«Внуки — моя любовь»: Татьяна Лютаева рассказала о детях Агнии Дитковските

Татьяна Лютаева посвятила себя кино и театру. При этом она успела дважды побывать замужем и родить сына и дочку, которые пошли по ее стопам и связали жизнь с актерской деятельностью. Недавно артистка отпраздновала юбилей — 55 лет. В новом интервью она призналась, что не одинока. У знаменитости есть возлюбленный, но его имя звезда скрывает. По ее словам, о свадьбе она пока не грезит, хоть и счастлива с новым избранником.

Также радостью для Лютаевой являются ее внуки. Агния Дитковските в 2014 году родила сына Федора от Алексея Чадова. А три года спустя она снова стала мамой. Роды актрисы прошли в тайне, но вскоре информация о том, что она стала мамой во второй раз, подтвердилась. Сама девушка скрывает младшего наследника, но Татьяна Борисовна с удовольствием рассказала о малышах.

«Внуки — моя любовь, мое счастье. Я сама с ними ребенок, очень люблю проводить вместе время. Это совсем другие отношения, чем с детьми. С внуками нужно вести себя на равных, когда ты доверяешь маленькому человечку свои взгляды и мысли. Они такие безхитростные, что видят взрослых насквозь и все понимают: кто равнодушен, кто играет в поддавки», — поделилась актриса.

К слову, Дитковските даже после развода с Чадовым поддерживает с ним дружеские отношения. Лютаева призналась, что тоже дружит с бывшими мужьями. Более того, она общается с новой супругой отца своей дочери и иногда гостит у пары в Вильнюсе. А вот сын артистки Доминик недавно окончил МГУ. Как оказалось, он занялся бизнесом — открыл с друзьями кафе-франшизу в Москве, об этом Татьяна Борисовна поведала в интервью порталу Wday.ru.