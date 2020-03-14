«Волшебник мыльных пузырей»: Харламов в день рождения Воли опубликовал фотокомпромат

Гарик Харламов не удержался и обнародовал фотокомпромат на Павла Волю в день рождения последнего. 14 марта резиденту Comedy Club исполняется 41 год. Сам Воля признавался, что возраста своего не ощущает – ему кажется, что на сегодняшний день ему по-прежнему 19 и много-много месяцев впридачу. К празднику, как и ко многим другим вещам в жизни, отец двоих детей относится с юмором, а встретить его планирует в тесном семейном кругу – с любимой супругой и наследниками.

Близкий друг Воли и коллега по сцене Гарик Харламов поздравил Павла одним из первых. Сделал он это в свойственной ему юмористической манере – Гарик опубликовал фотоколлаж, на котором он вместе с товарищем лежат в одной кровати, пряча наготу под одеялом.

Торжественные слова Харламов также приправил толикой юмора.

«Сегодня день рождения у гиганта мысли и волшебника мыльных пузырей, Павла Воли! Так поздравим же его, господа и дамы, с этим днем. Паша, будь счастлив и никогда не болей! Здоровья всем твоим близким, и пусть юмор никогда не опускает флаг в твоем сердце. Это пишу тебе я, человек справа. На фото сзади. Виват», — высказался он.

К важным словам поспешили присоединиться другие звезды. Глюкоза подчеркнула, что считает Волю «крутейшим», а Иосиф Пригожин назвал Харламова и его напарника «милашками».