Петросян исполнил мечту Брухуновой в день ее 31-летия

Юморист Евгений Петросян исполнил мечту молодой супруги в день ее рождения. 13 марта Татьяна Брухунова отметила 31-летие: значимую дату девушка встретила в Дубае, где успела погреться под лучами теплого солнца, а также отведать местной кухни. Апогеем же культурной программы стала поездка на верблюдах, которую Евгений специально организовал для любимой женщины.

Брухунова не могла не похвастаться новыми впечатлениями и разместила пару снимков с животными. Так, в одном из кадров Татьяна и верблюд оказались практически на одном уровне. Фолловеров же сильнее всего интересовало, зачем на мохнатых экскурсоводов надели маску. «Чтобы не плевались», — пояснила Татьяна, спровоцировав своим ответом многочисленные шутки о коронавирусе.

«Вчера сбылась моя мечта…» — призналась она.

Позже россиянка подчеркнула – она страшная трусиха, и на поездку на верблюдах согласилась не сразу, но, когда все же взгромоздилась на мощную двугорбую спину, страх исчез. Подписчики поздравили Брухунову с исполнением заветного желания и предложили девушке выпить за него.