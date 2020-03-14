«Мой любимый человек»: Утяшева опубликовала трогательное видео с Павлом Волей и детьми

Ляйсан Утяшева в последнее время много путешествует. Она стала больше интересоваться модой, поэтому в феврале побывала в Париже на показах разных модельеров. Однако телеведущая никогда не забывает о семье. Девушка уже почти восемь лет состоит в браке с Павлом Волей. Они часто вместе ездят в отпуск и заботятся о сыне Роберте и дочке Софии. Перед Новым годом супруги устроили для наследников сказку — свозили в Лапландию к Санта-Клаусу.

А 14 марта в семье знаменитой пары снова настал праздник. Воле исполнился 41 год. С этим событием его поспешила поздравить супруга. Утяшева опубликовала трогательный домашний ролик, на котором именинник разбирает архивные снимки и вспоминает о своей юности. На заднем плане слышны голоса детей, которые комментируют новые факты, которые узнали об отце. Ляйсан удивилась, когда увидела детское фото мужа, на котором он позирует со своей мамой. «Так ты Софиек?» — поразилась она сходству Павла с дочкой. «Да, я Софиек и Роберток», — согласился с ней именинник.

«Самый лучший человек … Самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый мой любимый человек на земле … сегодня не твой праздник, а наш (готовить для тебя сюрпризы —это самое любимое). Будь счастлив! Любим! Люблю! И как говорят классики: „Я люблю тебя до слез ….без ума люблю…!“», — прокомментировала ролик телеведущая.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Утяшева и Воля –идеальная пара. К слову, в недавнем интервью юморист признался, что для него лучший подарок на день рождения — провести вечер с семьей. Похоже, что желание Воли исполнится.