«Очень похожи»: дочь Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и бабушки

Анастасия Заворотнюк уже полгода находится в больнице. За здоровьем актрисы следят врачи. Осенью прошлого года выяснилось, что у звезды «Моей прекрасной няни» тяжелое заболевание — она борется с раком. Близкие артистки долгое время хранили молчание. Но не так давно решила поделиться своими переживаниями старшая дочь Заворотнюк Анна. Она недавно побывала в Италии, где посетила много храмов. Девушка не перестает молиться за маму.

По словам наследницы актрисы, Анастасия пошла на поправку. При этом девушка не стала скрывать, что сама она переживает сложный период, поэтому ищет точку опоры. Анна решила делиться своими мыслями и воспоминаниями с подписчиками. Недавно она рассказала о своем детстве. Дочь Заворотнюк была готом и страдала от депрессий. Однако теперь девушка стала настоящей красавицей. Неудивительно, что она решила поднять тему красоты в разные годы. Анна дала понять, что современные каноны красоты ей не очень нравятся.

«В наше же время главные „фетиши“ нового десятилетия: пухлые губы, высокие скулы и пушистые ресницы. Чтобы добиться желаемого, девушки готовы на все: губы „как у Энджи“ — один из самых популярных запросов у косметологов», — отметила она.

«Воплощением женской красоты для меня лично являются моя мама и моя бабушка. Помимо их внешней невероятной красоты, в них есть одухотворённость, внутренняя наполненность и нравственность. Завершу цитатой моего самого любимого драматурга Уильяма Шекспира: „Влюбиться можно в красоту, но полюбить — лишь только душу“», — высказалась девушка.

Поклонники впервые увидели редкие фото бабушки актрисы, один из архивных снимков самой Заворотнюк и свежий кадр дочки. Они поразились тому, как похожи женщины в семье Анастасии. «Ваша мама и бабушка очень похожи, у меня есть книга Анастасии Заворотнюк „Начало“. Когда увидела фото Вашей бабушки, впервые подумала, что это Анастасия Юрьевна! Вы все такие красивые и так на друг друга похожи», «Женщины вашей семьи — идеал красоты, как внешне, так и внутренне. Анастасия Юрьевна — это лучшее, что есть в моей жизни», «Анна, вы очень красивы! И мама, и бабушка! Очень похожи», — прокомментировали пост подписчики.