«Иду сквозь огонь всю жизнь»: Наргиз анонсировала первую песню в сотрудничестве с Дробышем

Наргиз Закирова анонсировала выход первой песни в сотрудничестве с продюсером Виктором Дробышем. Долгое время певица находилась в свободном плавании, однако на днях стало известно, что артистка все же примкнула к продюсерскому центру, в котором не первый год работают Стас Пьеха, Слава и другие крупные артисты. Песня «Через огонь» ознаменовала новый творческий старт, а заодно приоткрыла поклонникам Наргиз завесу ее непростой жизни.

В почти четырехминутном треке лирическая героиня Наргиз рассказывает о своей непростой жизни и о тех переживаниях, которые ей пришлось преодолеть. Сама Закирова назвала сингл «знаковым событием в ее жизни».

«Имя Наргиз имеет арабские корни. Значений у него несколько, и каждое из них связано с пламенем. Я иду сквозь огонь на протяжении всей моей жизни. В процессе подготовки к премьере участвовали интересные и талантливые люди. Портрет, приложенный к релизу песни, был написан и вручен мне несколько лет назад замечательной художницей Анастасией Брижань», — расставила акценты она.

Выход песни ознаменовался также неприятным событием. «Пираты» слили неоконченную версию трека в Сеть за несколько дней до официального выхода. Сама Наргиз, впрочем, не расстроилась и надеется, что конечный вариант понравится публике.