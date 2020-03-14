Счастливый папа: Джуда Лоу впервые сняли с беременной женой на улицах Лондона

Джуд Лоу не раз был номинирован на престижные награды. Актер успел отметиться в десятках кинолент, включая фильм «Холодная гора», «Шерлок Холмс» и «Искусственный разум». Однако настоящую популярность мужчине принес сериал «Молодой Папа». Причем не все догадываются, что в настоящей жизни он очень далек от своего героя Папы Пием XIII. У артист пятеро детей от трех разных женщин. И лишь с одной из них он состоял в браке.

А четыре года назад Лоу стал строить отношения с молодой девушкой по имени Филиппе Коэн. Они поженились в 2019 году в Лондоне. Как рассказал актер в интервью, для него это был серьезный шаг, и похоже, что в семье звезды грядет пополнение. На днях Джуда заметили на улицах Лондона с супругой. Они ходили за покупками. При этом возлюбленная актера не смогла скрыть округлившийся живот.

Коэн в синих брюках, полосатом джемпере и куртке шла, улыбаясь и постоянно прикладывая руку к животику. Девушка выглядела счастливой. И это неудивительно, ведь она готовится впервые стать мамой. А вот для 47-летнего Лоу этот ребенок будет шестым, поэтому он излучал серьезность и показывал спокойствие всем своим видом.

Примечательно, что недавно артист поведал, что его наследники выросли. Он не стал скрывать, что хочет вновь нянчиться с младенцем. По его словам, дети — это настоящее счастье. Двух старших сыновей, Рафферти и Руди, а также дочь Айрис ему родила первая жена Сэйди Фрост. Потом у него появилась дочь София от новозеландской модели Саманты Бёрк. А в 2015 году певица Кэтрин Хардинг подарила ему дочку Аду.