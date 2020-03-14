«Папа и два зайчика»: Маликов поделился трогательным снимком с маленьким сыном

Дмитрий Маликов поделился с подписчиками трогательным снимком с двухлетним Марком. Неоднократно 50-летний композитор признавался, что любит уделять маленькому наследнику внимание: дома Дмитрий играет для сына на фортепиано, а тот часто танцует и даже умудряется подпевать. Недавно Дмитрий вместе с супругой отдали Марка на балет: мальчик стал единственным представителем сильного пола в группе. Знаменитый отец шутит – его отпрыск познает прелести женского общества практически с пеленок.

В выходные Маликов нашел время, чтобы посетить с сыном зоопарк. Марк с любопытством посмотрел на различных животных и даже умудрился сфотографироваться с кроликом. Этим кадром счастливый отец поделился с фолловерами.

«Всем хороших выходных», — написал Дмитрий.

Серьезность Марка Дмитриевича умилила комментирующих. Люди восхищались невероятной красотой ребенка и жизнерадостностью главы семейства. «Папа и два зайчика», «Мой мимиметр сломан», «Ваши фото с Маркушей прелесть», «Какие вы милые и замечательные! Хорошо отдохнуть», — желали они.