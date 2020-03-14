«Мне очень не хватает тебя»: Безрукова обратилась к сыну в пятую годовщину смерти

Ирина Безрукова трогательно обратилась к сыну в пятую годовщину его смерти. Полный боли пост актриса опубликовала в личном микроблоге в Instagram. Напомним, что Андрея Ливанова не стало в марте 2015 года – в итоговых документах врачи вынесли заключение, что причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность.

Потеря наследника очень сильно ударила по Безруковой. В своем посте актриса призналась, что до сих пор не может смириться с тем, что Андрея больше нет. Ирина вспомнила, как еще при жизни сына она трепетно обнимала его, а юноша с еще большим теплом делал это в ответ.

«Спасибо, что выбрал меня своей мамой, спасибо, что стал примером и учителем для меня и для многих, спасибо за твое благородство, мудрость и терпение. Спасибо за стремление привнести хоть «немного больше любви и радости» в этот мир», — написала она.

Безрукова отметила, что Андрей был для нее самым близким человеком на свете. С момента его смерти кого-то похожего в ее жизни так и не появилось. Сейчас актриса старается искать отдушину в работе, однако получается это далеко не всегда. Безутешная мать пообещала сыну, что будет дарить любовь этому миру так же, как делал это он. Она уверена, что у нее получится ничуть не хуже.

«Мой любимый ребенок, надежный и верный друг, мудрый учитель… Люблю, благодарю и буду стараться достойно «играть свою роль» — столько, сколько мне отведено в этом жизненном «спектакле». Мне очень не хватает тебя… Люблю тебя». Твоя Мама», — высказалась она.