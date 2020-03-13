«Сорвались проекты, муж не улетел в Японию»: коронавирус нарушил планы Тутты Ларсен

Пандемия коронавируса нарушила планы семьи телеведущей Тутты Ларсен. О том, что из-за вводимых запретов у знаменитости накрылись отдых и работа, сама многодетная мать рассказала на личной странице в Instagram. Ларсен рассказала, что в ближайшее время она вместе с сыновьями и дочерью собиралась посетить французские Альпы, а затем и Скандинавию. Муж Тутты – Валерий Колосков должен был улететь в Японию на аттестацию, но также не смог этого сделать.

«Штош, как говорится… У меня сорвалась пара проектов, а Валера не летит на аттестацию в Японию. Но мы стараемся искать во всем плюсы: зато денег сэкономили, и всегда можно утешиться безопасным онлайн-шопингом», — поиронизировала она.

Отметим, что Тутта не единственная знаменитость, которая пожаловалась на внеплановые изменения. Так, Яна Рудковская и вовсе оказалась на карантине после нескольких рабочих поездок за рубеж. Мария Кожевникова отменила поездку в Будапешт с наследниками, а Сати Казанова оказалась в затяжной разлуке с супругом из-за итальянского паспорта фотографа.