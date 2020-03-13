Счастливы вместе: Чумаков пригласил жену на танец под песню Алсу «Зимний сон»

На вечеринке музыканта по случаю его дня рождения побывали: Жанна Левина-Мартиросян, Сосо Павлиашвили, Гарик Харламов, Стас Костюшкин и многие другие.

На личной страничке в Instagram 36-летняя Алсу поделилась свежими фотоотчетами с испанской вечеринки Алексея Чумакова. Еще 12 марта шоумен отпраздновал свой день рождения. В честь 39-летия возлюбленный Юлии Ковальчук собрал в одном из столичных заведений самых близких друзей и звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, на празднике именинника отметились: Гарик Мартиросян и его супруга Жанна Левина-Мартиросян, экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, Сосо Павлиашвили, Гарик Харламов и многие другие.

На вечеринку Алсу пришла в компании своего мужа бизнесмена Яна Абрамова. Примечательно, что в честь виновника торжества поп-исполнительница вживую спела одну из своих композиций — песню «Зимний сон». Тем временем на танцполе, Алексей Чумаков пригласил на медленный танец свою жену.

Примечательно, что на импровизированной сцене также выступил резидент Comedy Club Гарик Харламов. Позже именитых гостей музыкальным сюрпризом порадовал Стас Костюшкин.

Присутствующие на вечеринке остались довольны импровизацией мужа Кристины Асмус. Пение шоумена гости встретили овациями.

К слову, Алсу также поделилась кадрами памятной фотосессии с близкой подругой. Как и поп-исполнительница Жанна Левина-Мартиросян отдала предпочтение алому оттенку. Если супурга бизнесмена Яна Абрамова появилась на публике в брючном комбинезоне, то избранница резидента Comedy Club выбрала платье в ретро-стиле с бахромой.