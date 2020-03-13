«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

Счастливы вместе: Чумаков пригласил жену на танец под песню Алсу «Зимний сон»

На вечеринке музыканта по случаю его дня рождения побывали: Жанна Левина-Мартиросян, Сосо Павлиашвили, Гарик Харламов, Стас Костюшкин и многие другие.

Счастливы вместе: Чумаков пригласил жену на танец под песню Алсу «Зимний сон»
Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

На личной страничке в Instagram 36-летняя Алсу поделилась свежими фотоотчетами с испанской вечеринки Алексея Чумакова. Еще 12 марта шоумен отпраздновал свой день рождения. В честь 39-летия возлюбленный Юлии Ковальчук собрал в одном из столичных заведений самых близких друзей и звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, на празднике именинника отметились: Гарик Мартиросян и его супруга Жанна Левина-Мартиросян, экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, Сосо Павлиашвили, Гарик Харламов и многие другие.

На вечеринку Алсу пришла в компании своего мужа бизнесмена Яна Абрамова. Примечательно, что в честь виновника торжества поп-исполнительница вживую спела одну из своих композиций — песню «Зимний сон». Тем временем на танцполе, Алексей Чумаков пригласил на медленный танец свою жену.

Певица Алсу
Алсу спела композицию «Зимний сон» на вечеринке Алексея Чумакова (Фото: Instagram.com/alsou_a)

Примечательно, что на импровизированной сцене также выступил резидент Comedy Club Гарик Харламов. Позже именитых гостей музыкальным сюрпризом порадовал Стас Костюшкин.

Певец Алексей Чумаков и его супруга Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук вместе с супругом исполнили медленный танец под песню Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

Присутствующие на вечеринке остались довольны импровизацией мужа Кристины Асмус. Пение шоумена гости встретили овациями.

Юморист Гарик Харламов
Гарик Харламов также спел в караоке (Фото: Instagram.com/alsou_a)

К слову, Алсу также поделилась кадрами памятной фотосессии с близкой подругой. Как и поп-исполнительница Жанна Левина-Мартиросян отдала предпочтение алому оттенку. Если супурга бизнесмена Яна Абрамова появилась на публике в брючном комбинезоне, то избранница резидента Comedy Club выбрала платье в ретро-стиле с бахромой.

«Эта фотосессия заслуживает отдельный пост!! Я и моя Кармен», — добавила певица.

Тэги

Алексей ЧумаковАлсуАлсу: последние новостиестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНовости google
Loading...