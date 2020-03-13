«Отношения наладят»: таролог Кинжинов не увидел развода в семье Джигана и Самойловой

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов не увидел развода в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Напомним, скандал с участием музыканта и его супруги обсуждается в медиасреде вот уже шестой день. Все это время Устименко пытается вымолить у многодетной матери прощение, посвящая ей stories. Сама Оксана непреклонна и намерена официально расторгнуть брак.

Порталу Teleprogramma.pro таролог рассказал, что большую лепту в разлад влюбленных внесли журналисты. Именно они, по убеждению Кинжинова, раздули бытовой вопрос до невероятных размеров. Что касается Джигана, то его, конечно, сложно назвать образцом морали и правильного поведения, но сильного пристрастия к вредным привычкам у него также не наблюдается, уверен экстрасенс.

«Карты говорят, что отношения в семье наладятся. У пары, поженившейся восемь лет назад, четверо детей. Это один из весомых аргументов для того, чтобы сохранить семью. Будут ли в семье еще дети? Вряд ли. По крайней мере, в обозримом будущем пара детей пока не планирует», — резюмировал он.