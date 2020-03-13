Кража ради пиара: адвокат объяснил проступок актрисы, игравшей жену Шматко

Скандал с актрисой Ольгой Юрасовой получил свое объяснение. Напомним, звезда сериала «Солдаты» (играла жену искрометного прапорщика Шматко), а также исполнительница эпизодических ролей еще в полсотне телевизионных картин попалась на воровстве.

Как сообщает Интернет-канал Mash, в октябре 2019 года женщину поймали в столичном фитнес-клубе, где она украла из сумочки в раздевалке 10 тысяч рублей. Позже был суд, на котором адвокат актрисы пояснил, что Ольга пошла на кражу ради пиара — это была попытка привлечь к себе внимание. В результате обошлось без срока — 51-летнюю артистку оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Отметим, что в обширной фильмографии Юрасовой, действительно, только маленькие роли. Мария Шматко из «Солдат», пожалуй, — самое большое достижение актрисы, а после 2015 года ее редко приглашали на съемки. Но теперь, если версия о краже ради пиара правдива, можно считать, что Ольга добилась своего.