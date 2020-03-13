Шутки в сторону: Иосиф Пригожин считает, что к коронавирусу стоит относиться крайне серьезно

Продюсер осуждает тех, кто смеется над проблемой.

Многие звезды шоу-бизнеса вынуждены переносить свои гастроли по Европе – сейчас в стране Старого света вводятся меры безопасности, которые направлены на снижение эпидемии коронавирусной инфекции. Среди исполнителей, которые таким образом лишились работы этой весной, оказались Филипп Киркоров, Лобода, Анна Семенович, Полина Гагарина и Валерия.

Известно, что выступления некоторых звезд перенесены на осень, у некоторых – в подвешенном состоянии. Иосиф Пригожин считает, что к таким вещам, как пандемия коронавируса, нужно относиться серьезно. И шутки здесь недопустимы.

«Некоторые относятся к коронавирусу с неуместным юмором. Я не вижу здесь никакого юмора. Наверняка подобные вещи существуют, они действительно опасны. Проблема этого вируса в том, что первая стадия болезни протекает бессимптомно. А когда человек спохватывается – уже поздно», — приводит слова супруга Валерии портал Teleprogramma.pro.

Пригожин и Валерия стараются меньше рисковать здоровьем и лишний раз никуда не выходят. В места большого скопления людей тоже стремятся не попадать. Продюсер назвал происходящее «вынужденными каникулами».