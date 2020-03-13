«Не боюсь»: Прохор Шаляпин признался, что коронавирус ему ни по чем

Пандемия коронавируса на планете, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, сегодня – тема номер один в любой беседе – ее обсуждают звезды, политики, пресса, а по упоминаниям китайский вирус обошел все популярные запросы в поисковиках. Портал Teleprogramma.pro спросил у певца Прохора Шаляпина, как он относится к истории с высокозаразной инфекцией. Звезда призналась, что вообще не боится эту напасть.

«От коронавируса в моем возрасте не умирают! Это обыкновенный грипп. Если даже я заболею сейчас коронавирусом – я не умру. То есть это будет тяжелый грипп, но, я уверен, мой иммунитет с ним справится, и большинства людей – тоже» — убежден артист.

Многие звезды шоу-бизнеса, кстати, с Шаляпиным солидарны. Например, подруга Тимати Анастасия Решетова назвала эпидемию «инфодемией» и уверена, что ситуация с коронавирусом раздута. Вторит коллегам, сама того не подозревая, и знаменитая актриса Мария Шукшина. Она призвала поклонников «включить мозг».

А между тем, инфекция по всему миру унесла уже больше 5 тысяч жизней. Известно, что в настоящий момент заражены вирусом министр МВД Австралии, глава минкульта Франции, супруга премьер-министра Канады. Появились подозрения о диагнозе у лидеров двух стран – главы Республики Беларусь Александра Лукашенко и президента Бразилии.