«Не смогла встать»: Бузова обратилась к врачам с болями в спине

Ольга Бузова оказалась в больнице из-за проблем со спиной. 34-летняя поющая телеведущая приехала в Вологду, чтобы дать там очередной концерт, однако в день выступления знаменитость в буквальном смысле не смогла встать с кровати. В панике Ольга обратилась к местным специалистам, которые сделали ей МРТ.

Озвученный медиками диагноз Бузова рассекретить отказалась, однако отметила, что ситуация достаточно серьезная и требует повышенного внимания. Отказываться от выступлений, впрочем, Ольга не готова и уже в пятницу, 13 марта, готова выйти на сцену. Ольга подчеркнула, что врачи запретили ей активно двигаться, но со своей стороны она постарается сделать все возможное, чтобы гости не пожалели о потраченном времени. Причиной же ухудшения самочувствия артистка назвала высокий уровень стресса.

«Вот наш русский менталитет, бежим к врачам только когда падаем, а в моем случае, когда не можешь встать. Не буду ни себя, ни вас пугать, но если не заняться спиной, то последствия будут не очень хорошими», — высказалась она.

Портал Teleprogramma.pro напоминает: в случае возникновения проблем со здоровьем, необходимо обращаться за помощью к квалифицированным врачам!