Жанну Бадоеву загипнотизировали в бельгийском роддоме

Телеведущая Жанна Бадоева в новом выпуске передачи «Жизнь других» исследовала особенности жителей Брюсселя. К своему удивлению женщина узнала, что роженицам в местных роддомах предлагают разнообразные формы анестезии, в том числе и гипноз. Ведущая захотела испытать это на себе и поделилась своими впечатлениями с читателями портала Teleprogramma.pro.

Хоть Бадоева и не беременна, но попросила бельгийскую акушерку ввести ее в состояние гипноза.

«Доктор усадила меня на кушетку, взяла за запястье и мягким успокаивающим голосом попросила представить самое безопасное место на земле. Я представила спальню у себя дома, представила, как ложусь на мягкую кровать…» — вспоминает Жанна.

По ее словам, специалист справилась быстро и качественно — даже оператор впал в легкий транс. После этого ведущей до самого вечера очень сильно хотелось спать.

Также она поделилась информацией, что роды в Бельгии обойдутся семье в 25 тысяч рублей, стоимость больничной палаты – 15 тысяч в сутки.