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Том Хэнкс заразился коронавирусом, но не унывает и общается с поклонниками в соцсети

Актер продолжает выкладывать посты в Twitter несмотря на заболевание.

Том Хэнкс заразился коронавирусом, но не унывает и общается с поклонниками в соцсети
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: globallookpress

Эпидемия коронавируса шагает по планете и страдают от нее не только простые смертные, но и звезды шоу-бизнеса. Недавно стало известно, что опасное заболевание подхватил и всемирно известный актер Том Хэнкс, вместе со своей супругой Ритой Уилсон. Учитывая, что звезде уже 63 года, а коронавирус наиболее опасен среди лиц пожилого возраста, Хэнкс явно находится не в полной безопасности.

Тем не менее Том не теряет присутствие духа и регулярно общается со своими поклонниками с помощью Twitter, рассказывая о своем состоянии и самочувствии своей супруги. Последнее сообщение было довольно позитивным, актер вместе с Ритой искренне поблагодарили всех тех, кто заботится о них в Австралии. Также они отметили, что находятся на карантине, так что не смогут никого заразить. Хэнкс также отметил, что никто не унывает и с помощью заботы квалифицированных специалистов чета сможет все преодолеть.

Напомним, по данным проекта университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зарегистрировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом.

 

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