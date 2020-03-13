Рита Дакота о личной жизни: «Мы шкерим от вас 99% всего, что происходит»

30-летняя певица Рита Дакота выложила в Instagram видео, как она целуется под романтичную музыку со своим новым бойфрендом — клипмейкером Федором Белогаем. Артистка показала поклонникам, как проходит ее весна, и поинтересовалась их успехами.

«Опять все напоказ. Счастье любит тишину», — упрекнула звезду одна из ее подписчиц, намекая на расставание с Владом Соколовским. «Да камон! Мы шкерим от вас 99% всего, что происходит. Дайте поделиться 1% радости, вдруг кого вдохновит и улыбнет, ну», — написала в ответ Маргарита.

Напомним, с 2015 по 2018 годы Дакота была замужем за коллегой по фабрике звезд Владом Соколовским. У пары родилась дочь Мия, но брак распался из-за измен молодого человека. Тем не менее, ради ребенка артисты сохранили дружеские отношения.

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Певица ударилась в работу и не давала поводов заподозрить себя в новом романе, но в конце января 2020-го стало известно, что Рита встречается с Федором. Эта новость была достаточно неожиданной для ее поклонников, так что стоит прислушаться к словам артистки про 99%.