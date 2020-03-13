«Мужа не ищу»: оголившаяся Самбурская намекнула на порядок в личной жизни

Актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала в Instagram один из снимков своей эротической фотосессии для мужского журнала Maxim. 33-летняя красавица запечатлена в кружевном комплекте нижнего белья колготках и черных туфлях на каблуке, контрастирующих с красным фоном. Восхищенные комментарии под фото оставили модель Лена Перминова, актриса Наталья Рудова, поэтесса Сола Монова, Светлана Бондарчук, Иван Жидков и многочисленные поклонники звезды.

«Мужа не ищу», — подписала снимок артистка, предвидя, что хейтеры будут писать будто она разделась не просто ради красоты. «Ребята, Настя мужа не ищет, потому что уже нашла! Гуляйте вальсом, неудачники!» — написал в комментариях рэпер Миша Крупин, из-за чего некоторые подписчики актрисы облагодетельствовали его нецензурными выражениями.

Позже в перепалку подключилась сама Настасья, обратившись к рэп-исполнителю словом «милый». Неужели Крупин, говоря о новом муже Самбурской, имеет в виду себя?

Напомним, актриса была замужем только раз, но всего три месяца — за белорусским актером Кириллом Дыцевичем. В начале года она шутила про брак с бывшим парнем Ольги Бузовой — рэпером Лешей Свиком, а месяц назад со слезами сообщила подписчикам, что ее бросили.