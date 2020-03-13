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«Хорошо хоть не сломала»: Летучая травмировала ногу на светском выходе

Презентация нового шоу закончилась для Елены падением.

«Хорошо хоть не сломала»: Летучая травмировала ногу на светском выходе
Телеведущая Елена Летучая. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Елена Летучая упала и травмировала ногу на светском выходе. Накануне, 12 марта, в Москве телеведущая анонсировала старт своего нового шоу «Летучий надзор» — в рамках него Елена будет вновь бороться за права потребителей. Проект стартует на телеканале «СТС». На событии Летучая появилась в сопровождении своего супруга, однако тот жену от злосчастного падения спасти не сумел.

Позже пострадавшая обнародовала в stories снимок, на котором показала травмированную ногу. На поврежденную конечность Лена наложила себе холодный компресс, а синяки прикрыла белой салфеткой под цвет наряда.

«Феерический финал вечера. Хорошо хоть не сломала», — отнеслась к происшествию с позитивом она.

Судя по всему, травма и впрямь оказалась не такой серьезной, потому что на следующее утро Елена стала гостьей Юлии Морозовой в передаче «Морозова ХЗ шоу», где подробно рассказала о своей работе и немного о личной жизни.

 

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