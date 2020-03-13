«Вы мне так нравились!»: Водонаева сделала признание своему преподавателю

Скандальная модель Алена Водонаева выпустила новое видео на своем YouTube-канале. В нем она комментирует обвал рубля, цены на нефть и огрехи российской медицины. Рекламируя отснятый выпуск в Instagram бывшая телеведущая отметила, что хотела посвятить его женским темам, но последние события в стране вынудили ее сделать акцент на политике.

Звезда телешоу призналась, что в студенческие годы политология была ее самым нелюбимым предметом. Девушка не понимала, как эта наука может пригодиться ей в жизни, ведь она не собиралась освещать работу политиков (напомним, Алена окончила тюменский журфак). И вот парадокс — пригодилась, так как теперь Водонаева комментирует не только происходящее в светской тусовке, но и вещи, важные для всей страны.

«Забавно еще то, что я никогда не пропускала этот предмет из-за преподавателя. Это был самый молодой и симпатичный препод нашего курса. Дмитрий Леонидович, вы мне так нравились всегда! Знайте это», — подытожила 37-летняя звезда «Дом 2».

Напомним, Водонаева «загремела» в политику после своего высказывания о материнском капитале. Модель предрекла, что бедные слои населения России начнут рожать детей ради получения денег и призвала женщин не рожать для «нищей» страны. За это высказывание многие осудили телезвезду, но нашлись и те, кто ее поддерживает. Скандал подтолкнул Алену к тому, чтобы завести свой канал на YouTube и регулярно высказываться об актуальных событиях в России и мире.