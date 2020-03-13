Дочь Вячеслава Малафеева вернулась домой после истории с наркотиками

Дочь бывшего вратаря сборной России и санкт-петербургского «Зенита» по футболу Вячеслава Малафеева, шестнадцатилетняя Ксения, вернулась домой. Напомним, что несколько месяцев назад девушка заявила, что отец и мачеха ее не понимают, и съехала из дома. Она стала снимать квартиру.

Впрочем, жизнь отдельно от отца у девушки не задалась. Не так давно она угодила в нехорошую историю с наркотиками. Выяснилось, что наследница вратаря торговала запрещенными препаратами. Сотрудникам полиции удалось ее задержать. Однако вскоре ее по каким-то причинам отпустили.

Сейчас, судя по всему, в семье царит идиллия. В сторис Instagram вратаря появилось видео. На кадрах он со своими сыновьями и дочкой. Они весело проводят время. Играют в приставку.

Ранее футболист рассказывал, что у наследницы непростой характер. При этом он говорил, что все люди должны пройти через определенные жизненные ситуации, чтобы в будущем вести себя правильно. В том числе и по отношению к родным.