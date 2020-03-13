«Включите мозг»: Мария Шукшина иносказательно отозвалась о коронавирусе

Многие звезды в последнее время обеспокоенно высказываются о ситуации с коронавирусом в мире. К примеру, Евгений Петросян считает, что безопасность личного здоровья зависит от гигиены, Яна Рудковская и Алена Кравец демонстрируют фэшн-маски на лице, которые должны огородить их от заразных частиц. А некоторых селебритис забавляет психоз по поводу эпидемии, отчего они отпускают шутки, за которые подвергаются критике.

Мария Шукшина тоже скептически отнеслась к теме коронавируса. В своем аккаунте в Инстаграм актриса иносказательно высказала, что думает на этот счет, опубликовав притчу. Суть ее в том, что современная чума косит не так много людей, но страх населения настолько велик перед ней, что жертв становится намного больше:

«Чума: «Я действительно забрала тысячу жизней. Остальные умерли от страха. P.S. Отключите зомбоящик, включите мозг» — написала знаменитая артистка.

А между тем, по данным ТАСС, по всему миру от нового высокозаразного штамма погибло более 5 тысяч человек. Заражение вирусом подтвердили и мировые политики, среди которых министра внутренних дел Австралии Питтер Даттон, глава минкульта Франции Франк Риестер. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался от публики, поскольку тест на коронавирус у его супруги оказался положительным. Сегодня стало известно, что COVID-19 подозревают у президента Белоруссии Александра Лукашенко.