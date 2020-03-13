Татьяна Михалкова поделилась редким архивным кадром с большой семьей супруга

На фотографии можно увидеть детей режиссера от разных браков, а также его отца.

Жена режиссера Никиты Михалкова, Татьяна, в Instagram опубликовал редкий архивный кадр, на котором изображен ее супруг, дети, а также отец мужа — известный писатель, публицист и драматург Сергей Михалков.

В кадре видны сын Михалкова от первого брака с актрисой Анастасией Вертинской, Степан, а также трое детей от Татьяны Михалковой — Артем, Анна и Надежда. Татьяна Михалкова напомнила, что 13 марта Сергею Михалкову исполнилось бы 107 лет. Для нее это близкий, добрый, талантливый и светлый человек.

Напомним, что писатель скончался в августе 2009 года. Ему было 96 лет. Наибольшую известность ему принесли его произведения, посвященные детям. Кроме того, Сергей Михалков — автор текста гимна Российской Федерации.