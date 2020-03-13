«Любимый Владимир Владимирович»: безработный Шепелев нашел себе занятие

Дмитрий Шепелев не так давно остался без работы. Свое решение он назвал взвешенным.

До сих пор не известно, поступают ли предложения о работе звезде, сам Дмитрий держит интригу. Хотя без дела не сидит. Например, он принимает участие в заседаниях женского клуба, организованного его невестой Екатериной Тулуповой.

«На этом кадре как раз говорю о том, что сложно представить ситуацию лучше, чем когда Нобелевскую премию тебе дают, а тебе как бы уже и не надо. Мой любимый Владимир Владимирович. Набоков!» — рассказал Шепелев на своей странице в «Инстаграме».

Между тем новым ведущим программы «На самом деле» стал Тимур Еремеев, слухи о котором появились задолго до официального обнародования.

Причем многие зрители о способностях Еремеева в роли телеведущего отзывались более чем положительно, сравнивая с Шепелевым.