Рудковская оценила шансы Little Big на победу в конкурсе «Евровидение»

Продюсер призналась, что она ждала большего от песни Uno.

В минувший четверг, 12 марта, группа Little Big, которая совсем скоро отправится покорять музыкальный конкурс «Евровидение», наконец-то представила слушателям песню Uno.

Менее чем за сутки видеоролик собрал почти два миллиона просмотров на YouTube и находится на первом месте в трендах.

Продюсер Яна Рудковская высказалась по поводу новой песни Little Big и в целом оценила шансы нашего коллектива на победу.

Она заявила, что ожидала большего от песни. По ее словам, композиции не хватает такого странного качества, как «хитовость», продюсер заявила, что слушатели ожидали какой-то «большой боевичок».

Однако, несмотря на критику, Рудковская уверена, что победа будет именно за Little Big. Также она отметила, что язык исполнения был выбран максимально правильно, ведь песня на русском языке была бы неуважением к международному формату конкурса. Стоит заметить, что у коллектива в принципе нет песен на русском, передает ТАСС.