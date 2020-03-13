Теперь Киркоров и Гагарина: из-за коронавируса российские звезды переносят концерты

В связи с эпидемией многие европейские страны, в которых запланированы гастроли отечественных знаменитостей, отменяют мероприятия.

На своей странице в социальной сети «Инстаграм» король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров объявил подписчикам, что ряд концертов в странах Прибалтики он вынужден перенести.

Причина — в рекомендации правительств Эстонии, Латвии и Литвы об ограничении массовых мероприятий на территории своих государств. По словам кумира миллионов, во всех городах ожидались настоящие аншлаги.

«Моя задача — обезопасить своих зрителей. Дорогие поклонники, держитесь, берегите себя. Я не могу рисковать вашим здоровьем», — обратился к фанатам в видеоролике Филипп Киркоров.

Все запланированные концерты пройдут позже — будущей осенью. Кроме того, Полина Гагарина тоже объявила об отмене своих концертов в Риге и Таллине. Звезда пообещала, что обязательно выступит перед европейскими поклонниками, но чуть позже.

Накануне Светлана Лобода и Анна Семенович объявили об отмене выступлений. У Лободы был запланирован тур по Германии, который она перенесла на осень, а Семенович с Митей Фоминым собирались спеть в нескольких городах Казахстана. Но тоже вынуждены были скорректировать свои творческие планы.