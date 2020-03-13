«Есть все шансы»: Валерия прокомментировала конкурсную песню Little Big

Накануне музыканты презентовали композицию, с которой отправятся на «Евровидение».

В программе «Вечерний Ургант 12 марта состоялась премьера песни эпатажной группы Little Big под названием Uno.

И все же именно она станет главным оружием в борьбе за зрительские симпатии Европы в мае. Певица Валерия оценила данную композицию.

«Мне кажется, есть все шансы на победу. А вы уже слышали? Вам нравится?» — поделилась своими размышлениями в Инстаграм Валерия.

Известно, что конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в 65-й раз с 12 по 16 мая. Городом, в котором состоится музыкальный поединок, станет Роттердам. Однако, все чаще высказываются предположения, что формат конкурса может поменяться в связи с эпидемией коронавируса. Многие страны Европы, в том числе и Нидерланды, на ближайшее время запретили проводить массовые мероприятия.