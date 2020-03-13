Новый клип Uno группы Little Big набирает популярность на YouTube

За несколько часов видео получило почти миллион просмотров.

Российский музыкальный коллектив Little Big наконец-то показал всему миру композицию, которая должна будет завоевать сердца зрителей и членов жюри конкурса «Евровидение».

И хотя поначалу представители группы отрицали, что для исполнения выбрана песня под названием Uno, все же это оказалась именно она.

Особенно приятно, что ребята за такой короткий срок успели не только привести композицию в порядок, но и снять клип, который впервые продемонстрировали на российском телевидении в шоу «Вечерний Ургант» вечером 12 марта.

А уже 13 марта, в пятницу, многие любители музыки проснулись и стали наслаждаться видеороликом, опубликованным на официальном YouТube-канале «Евровидения».

Сейчас Uno находится на первом месте в трендах видеосервиса YouТube и всего за девять часов после публикации ролик собрал почти миллион просмотров. Скорее всего, к концу дня эта цифра станет все ближе подбираться к двум миллионам.

Кстати, на официальном канале Eurovision Song Contest у исполнителей из других стран просмотры едва доходят до 100 тысяч. В настоящий момент больше просмотров только у композиций представителей Польши и Литвы, которые, правда, были опубликованы две и три недели назад соответственно.