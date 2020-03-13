Актриса из «Гарри Поттера» забеременела от сына Хью Хефнера

Одна из актрис всемирно известного фильма про Гарри Поттера объявила о своей беременности. Скарлетт Хефнер в картинах про волшебный мир исполняла роль ученицы Пэнси Паркинсон. Девушка заявила, что совсем скоро она и ее возлюбленный Купер Хефнер станут родителями. Отец Купера — это Хью Хефнер, основатель глянцевого журнала Playboy.

В своем личном аккаунте Скарлетт рассказала, что она не может дождаться встречи с новым маленьким Хефнером. Напомним, счастливая пара обвенчалась совсем недавно, в 2019 году, а до этого молодые люди встречались более шести лет.

Не стоит считать, что актриса сыграла только в «Поттере», а после забросила карьеру и стала добиваться миллионера с целью хорошо устроиться в жизни, Скарлетт продолжала трудиться и работала в проектах «Дневники вампира» и «Рухнувшие небеса».