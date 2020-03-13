«С нами навсегда»: актер Сергей Безруков вспомнил Олега Табакова

12 марта исполнилось два года со дня смерти выдающегося актера и режиссера.

Знаменитый актер театра и кино Сергей Безруков в своем микроблоге в Инстаграм почтил память своего учителя Олега Табакова, который ушел из жизни два года назад, 12 марта 2018 года, в возрасте 82 лет.

Безруков сообщил, что в честь великого артиста в Московском Губернском театре, худруком которого он является, был возрожден спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Постановку в свое время режиссировал именно Табаков.

«Я играл в нем роль Глумова 17 лет, успел поиграть этот спектакль «Табакерки» и на сцене Губернского театра. Олег Павлович был у нас, сидел в ложе, смотрел этот спектакль. Потом за кулисами давал советы по руководству театром…» — вспомнил Безруков.

Теперь спектакль Табакова по известной пьесе Островского будет представлен артистами Московского Губернского театра.

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За свою жизнь мэтр советского и российского кинематографа снялся более чем в 150 фильмах. Но главное место в его сердце занимал театр. Мэтр основал вместе с единомышленниками «Современник», которому был предан почти 20 лет, потом играл у Олега Ефремова в МХАТе им. Чехова, а также создал свой собственный театр-студию «Табакерка».