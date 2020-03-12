«Натуральное чудо»: мама Пелагеи гордится дочерью, получившей звание заслуженной артистки

Мама певицы Пелагеи высказалась после получения дочерью звания заслуженной артистки России. О том, что заслуги певицы были отмечены на государственном уровне, стало известно 11 марта – поклонница из Томска создала соответствующую петицию, обращенную к Минкульту. Свои подписи под ней поставили тысячи человек, что позволило достичь нужного результата – позже на сайте Министерства появилось соответствующее распоряжение, подписанное Владимиром Путиным.

«Пятому каналу» родительница Пелагеи, Светлана Ханова рассказала, что присвоение звания стало для всей семьи большой неожиданностью. Никто из родственников певицы не прилагал усилий, чтобы это произошло.

«Поле невероятно приятно. Это чудо, натуральное чудо. Как и многое в этой жизни», — резюмировала она.

Любимую певицу продолжают поздравлять в социальных сетях. «Наконец-то настоящую певицу наградили», «Заслуженно наградили. За такой талант можно и народного дать», «Гордимся вами», «Радуемся за Полю всем городом», — делятся эмоциями люди.