«Время весеннего обновления»: Екатерина Скулкина неожиданно стала блондинкой

Екатерина Скулкина покорила всех обаянием, когда стала участницей шоу Comedy Woman. А для многих женщин с нестандартной фигурой артистка стала эталоном женственности и стиля. Она постройнела на 11 килограммов, но это не помешало ей стать одной из ведущих шоу «Модель XL». Актриса следит за своей внешностью и не перестает вдохновлять поклонников. С приходом весны она решила начать преображение не с гардероба, а со своей внешности.

На новом фото Скулкина похвасталась результатом бьюти-преображения. Она укоротила локоны и перекрасила волосы в светлый оттенок. Актриса выбрала блонд с медовым отливом. Для фото звезда позировала с едва заметным макияжем, а ее волосы были уложены в пышные кудри. Екатерина улыбалась, демонстрируя радость от полученного результата.

«Время весеннего обновления», — написала она.

Поклонники сошлись во мнении, что артистка похорошела. «Шикарна Катенька! Тебе весна идёт!», «Очень красиво, помоложе стали», «Это что за девочка красавица!», «Просто вау», «Вы просто обаяние! Девочка-весна», «Какая красивая», «Шикарная в любом образе», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что на днях также стала блондинкой Виктория Боня. Обновила прическу и Ирина Пегова, сделав афрокудри, а вот Светлана Лобода омолодилась с помощью молодежных косичек.