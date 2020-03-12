48-летняя Орбакайте не побоялась показать себя без грима и укладки

Кристина Орбакайте не так давно смогла отдохнуть в Майами с семьей. Она должна была вернуться еще в феврале, но травмировала ногу, поэтому была вынуждена отменить концерты и продлить отдых. В начале марта артистка вернулась в Москву. Она приняла участие в шоу Валентина Юдашкина в Кремле. Певица подчеркнула стройную фигуру стильным черным комбинезоном. Но, несмотря на идеальную форму, она не перестает работать над собой.

Накануне Орбакайте вернулась к тренировкам. Она запечатлела себя в спортзале. Артистка с помощью виртуального тренера провела занятие. Она в майке и лосинах стала тренировать тело на велотренажере. «Поехали! Я соскучилась», — заверила певица. Спустя час Кристина запечатлела себя на видео. Она предстала без грима и укладки. Волосы она просто убрала в высокий пучок. При этом 48-летняя артистка все же наложила фильтры на ролик.

«Тренировочка вспоминалочка. Люблю попотеть», — отметила звезда.

На щеках 48-летней дочки Аллы Пугачевой появился румянец. Она выглядела бодрой и счастливой, хоть и потратила много сил. Поклонники не перестают восхищаться трудолюбием певицы. Многие отмечают, что она прекрасно выглядит и может дать фору более молодым коллегам. Добавим, что Орбакайте не только занимается спортом, но и посещает косметолога, чтобы поддерживать цветущий внешний вид.