«Хотелось сквозь землю провалиться»: Прусикин вспомнил, как исполнял матерные песни для детсадовцев

Лидер петербургского рейв-коллектива Little Big Илья Прусикин вспомнил, как исполнял матерные песни для воспитанников детского сада. В эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе» солист рассказал, что он и коллеги приехали в Лион – вечером там планировалась грандиозная вечеринка с полным залом. Перед тем, как отправиться на нее, коллектив попросили исполнить несколько песен для детей.

«Я захожу туда, а там дети полтора, два года. Я такой: «Я не пойду, вы что». Начал объяснять, что это не нормально – весь мой репертуар f*** на f**** и им же погоняет. А они мне: «Ну это же французские дети, они даже своего языка не понимают». Мы выходим, я пою свою знаменитую про большое достоинство, и посреди зала маленькая девочка в костюме бабочки вокруг себя кружится: «Уииииии!». Я смотрел на это, у меня лицо корежило улыбкой. Просто не знал, что делать, хотелось провалиться сквозь землю или еще что другое сделать», — рассказал он.

Прусикин отметил, что подобных случаев в истории Little Big было предостаточно. В том же городе музыкантов из России заставили исполнять песни для бездомных. Подобный опыт и Илья, и остальные запомнили на всю жизнь.