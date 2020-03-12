«Весь на Диоре»: семилетний сын Рудковской в «модном» наряде появился на красной дорожке

Яна Рудковская в феврале побывала в Париже на Неделе моды. Продюсер старалась быть острожной и носила медицинскую маску, но по возвращении ей все же пришлось сесть на домашний карантин. Вот уже больше недели светская львица вынуждена находиться в особняке, не выходя на улицу. Однако она не могла лишить семилетнего сына Сашу похода в кино. Блондинка попросила сводить мальчика на премьеру картины «Тролли. Мировой тур» Диме Билану, который является крестным отцом ребенка.

Перед тем, как наследник отправился в кинотеатр, Рудковская решила снять его на камеру. Гном Гномыч, как его называют близкие, стеснялся, но все же попозировал маме.

«Какой ты модный! Подожди, я хочу снять. Подожди, покрутись. Ммм, весь на Диоре! Класс», — похвалила светская львица наследника.

Она также показала детскую комнату, в которой много наград за победы в соревнованиях по фигурному катанию, поделок и рисунков от поклонников. Саша заявил, что отправится на премьеру с собачкой Фифой. Он также попросил у мамы карманные деньги. Малыш заявил, что копит на собственную машину и новую собаку, так как уверен, что Фифа дольше 10 лет не проживет.

На красной дорожке сын Яны появился в кожаной косухе, брюках с лампасами, сером джемпере и кедах. В руках он держал новый игрушечный пистолет. Билан оделся в одном стиле с крестником. Выдержала look в черном цвете и Полина Гагарина, которая озвучила одного из персонажей в мультике и не могла пропустить премьеру.

«Ну что? Пока папа на соревнованиях в Твери, а мама на карантине, Саня пришёл на красную дорожку в прекрасной компании главных героев мультика „Тролли“ Цветана — Димы и Рокс — Полины. Саня охотно раздаёт интервью и демонстрирует новое пластмассовое оружие против коронавируса», — написала в соцсети Рудковская.

Поклонники отметили, что Гном Гномыч выглядел очень модно.