«Тебя это не отпустит»: Мария Шукшина высказалась об аутизме

На своей странице в Инстаграм знаменитая актриса, дочь легендарного режиссера Василия Шукшина Мария поделилась мыслями об аутизме. Дело в том, что накануне состоялась премьера фильма «Зайку бросила» про ребенка-аутиста, в котором звезда исполнила роль матери главного героя. И актриса призналась, что, хотя съемки картины закончились еще год назад, она до сих пор не может прийти в себя:

«Если ты хоть раз в своей жизни столкнулся с такой болезнью, как аутизм, хочешь ты того или не хочешь, тебя это уже больше не отпустит. А будет мучить, твою совесть, твою душу, на какой-то момент ты потеряешь аппетит, даже сердце заломит и глаза на мокром месте», — призналась звезда.

Она рассказала, что периодически мыслями возвращается к истории с больным мальчиком, и отметила, что выход есть из разных ситуаций. Главное, стремиться и не опускать руки. У многих подписчиков Шукшиной затронутая ею тема нашла отклик: