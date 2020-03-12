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«Тебя это не отпустит»: Мария Шукшина высказалась об аутизме

Актриса исполнила роль матери мальчика с печальным диагнозом в фильме «Зайку бросила».

«Тебя это не отпустит»: Мария Шукшина высказалась об аутизме
МАРИЯ ШУКШИНА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

На своей странице в Инстаграм знаменитая актриса, дочь легендарного режиссера Василия Шукшина Мария поделилась мыслями об аутизме. Дело в том, что накануне состоялась премьера фильма «Зайку бросила» про ребенка-аутиста, в котором звезда исполнила роль матери главного героя. И актриса призналась, что, хотя съемки картины закончились еще год назад, она до сих пор не может прийти в себя:

«Если ты хоть раз в своей жизни столкнулся с такой болезнью, как аутизм, хочешь ты того или не хочешь, тебя это уже больше не отпустит. А будет мучить, твою совесть, твою душу, на какой-то момент ты потеряешь аппетит, даже сердце заломит и глаза на мокром месте», — призналась звезда.

Она рассказала, что периодически мыслями возвращается к истории с больным мальчиком, и отметила, что выход есть из разных ситуаций. Главное, стремиться и не опускать руки. У многих подписчиков Шукшиной затронутая ею тема нашла отклик:

«Мария — Вы человек благородной, чистой души и большого сердца! Отлично, что освещаете ТАКИЕ нелёгкие темы. Честь Вам и хвала», «Маша, спасибо вам за вашу доброту!» — написали под фотографией некоторые из подписчиков.

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