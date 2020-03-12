Омолодилась: Кейт Миддлтон сделала трендовую «челку мамочки»

В последнее время все внимание было обращено на Меган Маркл. Экс-актриса впервые побывала в Лондоне после «мезгита» и успела отметиться на нескольких мероприятиях. Герцогиня Сассекская не раз оказывалась законодательницей моды, поэтому каждый ее наряд был оценен стилистами. Однако супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду к сыну Арчи, поэтому внимание общественности вновь переключилось на Кейт Миддлтон.

больше по теме Кейт Миддлтон в сапфировом платье за 300 тысяч рублей провела прием в Букингемском дворце Супруга принца Уильяма пообщалась с детьми в рамках гала-концерта.

Жена принца Уильяма всегда отличалась утонченным чувством стиля, а порой ей удается одной из первых подхватывать новые тренды. Так, осенью 2019 года она сделала окрашивание в медно-золотистый тон, которое в итоге стало самым модным окрашиванием сезона. А во время недавней поездки в Ирландию герцогиня Кембриджская успела сделать новую стрижку. Она укоротила локоны и выстригла удлиненную челку, которую можно раздвигать по бокам.

Подобную стрижку Кэтрин носила, когда родила принцессу Шарлотту. Тогда сама супруга Уильяма назвала ее «челкой мамочки». Это название в итоге «прилипло» к этой челке, но также ее называют занавеска и бахрома. Считается, что такой вариант позволяет смягчить черты лица и омолодить образ, отвлекая внимание от возрастных изменений. Поклонники отметили, что Миддлтон с новой прической стала похожа на француженку.

Добавим, что с приходом весны многие звезды решились на преображение. Ирина Пегова сделала афрозавивку, а Виктория Боня осветлила волосы и подстриглась. Светлана Лобода не стала прибегать к кардинальным изменениям, а просто заплела молодежные косы.