«Я – дикая собственница»: Ильяшенко объяснила, почему ни с кем не будет делить своего мужчину

По словам актрисы, ее любимый человек должен быть заинтересован только в отношениях с ней.

Актриса Лукерья Ильяшенко стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Звезда сериала «Сладкая жизнь», который и сделал ее знаменитой, заявила, что никогда не будет делить своего любимого человека с другой женщиной.

«Я — дикая собственница. Если мужчина заинтересован в ком-то, кроме меня, то я в кратчайшие сроки заканчиваю такие отношения. Это, возможно, мой минус. Я, к сожалению, не могу никого делить». Лукерья Ильяшенко

Интересно, что звезда была признана недавно одной из самых сексуальных актрис страны по версии популярного мужского журнала. Сама она к таким титулам относится спокойно.

«Сексуальность – это ощущение себя классной, прикольной. Это чем ты чувствуешь. Уверенная в себе женщина, как я считаю, всегда сексуальна. Чем больше ты уверен в себе, тем ты сексуальнее. Надо нравиться прежде всего самому себе», — заявила Лукерья Ильяшенко.