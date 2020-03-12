«С тех пор мы не едим»: Жуков вспомнил, как когда-то его пыталась отравить фанатка

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков вспомнил, как во времена гастролей его и его коллег пыталась отравить фанатка. Артист вместе с участниками петербургского рейв-коллектива Little Big стал гостем передачи Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». Жуков отметил, что за многолетнюю историю существования «Рук» он неоднократно становился участником скандалов и мистических историй.

Так, после одного из концертов в гримерку исполнителей пыталась прорваться одна из слушательниц. Охранники, призванные беречь покой музыкантов, наотрез отказывались пропускать поклонницу внутрь. На крик из «убежища» вышел Жуков: солисту незнакомка передала прямо на пороге тарелку со знаменитыми «орешками» (печенье в форме орехов со сгущенкой внутри».

Сам Сергей пробовать яства не стал, оставив их напарникам. Пока Жуков мылся в душе, он прочел записку от той самой поклонницы: в ней сообщалось, что печенье отравлено.

«Я сказал: «Ставьте чай», и ушел в душ. В душе читаю письмо: «Сережа, когда ты прочтешь это, яд будет уже идти по твоему телу». Выбегаю, кричу: «Стоять! Кто-нибудь ел уже это печенье?». Никто не ел. «Убирайте, говорю, все это, выкидывайте его нафиг». Я не знаю, что там было или не было, но с тех пор мы не едим», — подытожил он.