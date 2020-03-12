«Ты просто лучший»: Валерия и Пригожин отмечают 17-летие со дня знакомства

Знаменитая певица Валерия сообщила в личном микроблоге в Инстаграм, что 12 марта — их с мужем Иосифом Пригожиным дата первого знакомства. Она удивленно отметила, что время пролетело очень быстро, а также поделилась секретом столь продолжительного союза двух сердец:

«Нам вместе никогда не скучно, мы много смеёмся. Спасибо, любимый, за то, что всегда, везде и во всем ты мое надёжное плечо. Ты просто лучший», — написала под совместным фото с супругом звезда.

Подписчики певицы поспешили поздравить супругов и пожелали счастья еще на долгие годы. Они отметили, что у пары прекрасен не только семейный, но и творческий союз — Пригожин является продюсером Валерии.

Пара Валерии и Пригожина считается одной из самых ярких и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Брак певицы и продюсера стал для обоих третьим по счету. Совместных детей у звезд нет.