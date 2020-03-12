Орлова и Бородина готовятся к домашнему карантину после поездки в Куршевель

Ксения Бородина решила отпраздновать день рождения за границей. Несмотря на бушующий коронавирус, телеведущая отправилась отдыхать на горнолыжный курорт во Францию. Компанию ей составил не только муж Курбан Омаров, но и коллега Ольга Орлова, а также бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь. 8 марта телеведущая устроила зажигательные танцы по случаю 37-летия, а потом проводила время, катаясь на лыжах и отрываясь с подругами.
Несмотря на то, что в Куршавеле холодно, Ксения умудрилась отметиться в купальнике. Она сделала пикантное фото на фоне Альп. Повторить трюк коллеги Орлова не решилась, но сделала похожее фото в одном банном халате и без обуви. А вот Пынзарь предпочла попозировать в шелковом мини-платье. Однако отпуск подруг подошел к концу.
«Это был прекрасный день рождения! Это были очень классные дни! Спасибо за эту сказку, Ксю. Теперь домой, в Москву, на карантин!» — сообщила в соцсети Ольга.
А вот Бородина явно была расстроена тем, что по возращении в Москву ей придется две недели провести дома. Она эмоционально высказалась на тему карантина в соцсети, так как телеведущей не понравилось, что поклонники напоминают ей о вирусе.
«Не забудьте, когда вернётесь, отсидеться на карантине 14 дней — пишут мне в комментариях! Ребят, вы думаете, мне 5 лет и без вашего совета в комментариях я совсем не разберусь в этой жизни. Я взрослый человек и прекрасно понимаю, как мне и что делать, указы я читать умею!!! Я эту тему муссировать не собираюсь, рассказывать часами, какая я молодец, и мою руки тоже, это и так очевидно, я их мою всегда, и не только руки», — высказалась Ксения.
На вопросы подписчиков, что она будет делать дома две недели, она ответила лаконично: «Разберусь». Многим пользователям Сети слова телеведущей показались резкими и грубыми. Напомним, что уже на карантине находится Яна Рудковская, которая тоже успела побывать во Франции, но не на горнолыжном курорте, а на Неделе моды.