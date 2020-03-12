Орлова и Бородина готовятся к домашнему карантину после поездки в Куршевель

Телеведущие сообщили, что возвращаются в Москву. Звезда телестройки заявила, что разберется с последствиями своей поездки без лишних советов.

Ксения Бородина решила отпраздновать день рождения за границей. Несмотря на бушующий коронавирус, телеведущая отправилась отдыхать на горнолыжный курорт во Францию. Компанию ей составил не только муж Курбан Омаров, но и коллега Ольга Орлова, а также бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь. 8 марта телеведущая устроила зажигательные танцы по случаю 37-летия, а потом проводила время, катаясь на лыжах и отрываясь с подругами.

Несмотря на то, что в Куршавеле холодно, Ксения умудрилась отметиться в купальнике. Она сделала пикантное фото на фоне Альп. Повторить трюк коллеги Орлова не решилась, но сделала похожее фото в одном банном халате и без обуви. А вот Пынзарь предпочла попозировать в шелковом мини-платье. Однако отпуск подруг подошел к концу.

«Это был прекрасный день рождения! Это были очень классные дни! Спасибо за эту сказку, Ксю. Теперь домой, в Москву, на карантин!» — сообщила в соцсети Ольга.

А вот Бородина явно была расстроена тем, что по возращении в Москву ей придется две недели провести дома. Она эмоционально высказалась на тему карантина в соцсети, так как телеведущей не понравилось, что поклонники напоминают ей о вирусе.

«Не забудьте, когда вернётесь, отсидеться на карантине 14 дней — пишут мне в комментариях! Ребят, вы думаете, мне 5 лет и без вашего совета в комментариях я совсем не разберусь в этой жизни. Я взрослый человек и прекрасно понимаю, как мне и что делать, указы я читать умею!!! Я эту тему муссировать не собираюсь, рассказывать часами, какая я молодец, и мою руки тоже, это и так очевидно, я их мою всегда, и не только руки», — высказалась Ксения.

На вопросы подписчиков, что она будет делать дома две недели, она ответила лаконично: «Разберусь». Многим пользователям Сети слова телеведущей показались резкими и грубыми. Напомним, что уже на карантине находится Яна Рудковская, которая тоже успела побывать во Франции, но не на горнолыжном курорте, а на Неделе моды.