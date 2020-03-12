«Не было заботы, появились боты»: Петросян обиделся на своих подписчиков в Instagram

Многие до сих пор считают, что мнение простых смертных абсолютно не имеет никакого значения для звезд шоу-бизнеса, однако российские представители искусства совсем не такие. Это еще раз доказал Евгений Петросян, выложив в свой официальный Instagram новую фотографию с отпуска, с язвительным текстом в адрес всех недовольных. Напомним, в минувшую среду, 11 марта, юморист показал свое фото с обнаженным торсом, которое вызвало смех и неоднозначную реакцию у читателей. С одной стороны глупо было ожидать кубики пресса у артиста, а с другой, фотография и правда получилась странная.
Поэтому Петросян решил больше не рисковать и отныне фотографируется только в рубашке. Более того, он даже составил послание для своих обидчиков.
«Вчера несколько прытких упрекнули меня за то, что я на пляже оголил верхнюю часть тела. Чтобы успокоить их благородную душу, сообщаю, что сегодня, согласно их инструкциям, я загораю в рубашке. Спасибо всем комментаторам, обнажающим свои мысли, делающие это по потребности души или нервной системы. Судя по всему, есть и такие, кто просто зарабатывает свои небольшие денежки. По-моему, они называются боты. Не было заботы, появились боты» — выразил свои мысли и чувства артист.