Дочь Заворотнюк призналась, что ищет «точку опоры» из-за болезни матери

Анастасия Заворотнюк уже полгода находится в больнице. У 48-летней актрисы, судя по слухам и лечебным заведениям, где она находилась, диагностировали рак. Первое время о ее состоянии ничего не было известно. Однако коллеги и поклонники стали молиться за здоровье женщины. Муж звезды Петр Чернышев продолжить выступать на льду и даже показал подросшую дочку актрисы Милу, которой в этом году исполнится два года. А вот старшая наследница артистки Анна и сын Майкл старались хранить молчание и не общались даже с журналистами.

Однако после поездки в Италию старшая дочь Заворотнюк неожиданно стала делиться мыслями и рассказывать о себе в соцсетях. Она призналась, что переживает сильный стресс и все держит в себе. Девушка поведала, что в детстве была готом и страдала от депрессии. Поговорила Анна и о счастье. Она считает, что самое главное, чтобы близкие были здоровы. На этот раз наследница актрисы объяснила, почему внезапно прервала молчание.

«До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять своё отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда-нибудь столкнутся с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить», — написала Анна.

Она призналась, что теперь хочет выплескивать свои эмоции и это отчасти помогает ей. По словам девушки, теплые слова поддержки и молитвы фанатов дают ей сил. «Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, тёплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму», — добавила дочь Заворотнюк. Поклонники поддержали девушку. Они заверили, что читать ее посты всегда интересно. К тому же, многим хочется знать, чем живут близкие актрисы и как справляются со сложившейся ситуацией. Анна дала понять, что, несмотря на трудности, не будет опускать руки.